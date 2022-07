Ex-volante do Palmeiras trava acerto com Botafogo - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Ex-volante do Palmeiras trava acerto com BotafogoFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 29/07/2022 17:00

Rio - Se o Botafogo já praticamente contava com o quinto reforço da janela de transferências, a coisa vai ter que ser tratada com mais cautela. Outrora encaminhada, a negociação com Danilo Barbosa, do Nice-FRA, travou na reta final.



O volante de 26 anos fez um pedido financeiro diferente do que havia sido acordado entre as partes já quando tudo se desenrolava para a assinatura. O atleta não aceitou o que havia sido proposto inicialmente pelo clube, apesar do sinal verde e confiança do Glorioso de que isto aconteceria.



O Alvinegro fez uma 'mudança de rota', mas pretende seguir firme na negociação e não mudar as condições propostas inicialmente por Danilo Barbosa. Por isso, a negociação travou.



Tudo estava encaminhado e, internamente, algumas pessoas do Alvinegro já davam a transferência até mesmo como certa. Danilo tinha que realizar exames médicos antes de assinar contrato e iria rescindir com o Nice, mas tudo isso está em "stand-by" no momento.



Danilo Barbosa jogou por empréstimo Palmeiras no ano passado. Ele retornou ao Nice-FRA no começo da temporada europeia após as equipes não se entenderem sobre a situação do jogador.