Ex-BBB Rodrigo Mussi fala pela primeira vez sobre acidente que sofreu em março deste anoReprodução

Publicado 30/05/2022 07:45

Rio - O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, falou pela primeira vez sobre o grave acidente que sofreu em março deste ano. Ele deixou a clínica de reabilitação motora há nove dias e está se recuperando em casa. "É um privilégio estar aqui. Acho que ninguém que estava perto ali do acidente esperava eu estar aqui depois de quase dois meses", disse o ex-BBB ao repórter Maurício Ferraz, no "Fantástico" deste domingo.

No bate-papo, Rodrigo relatou como está sendo sua recuperação, falou sobre traumas do passado e disse sentir gratidão pela segunda chance que recebeu. "A recuperação está indo. Está legal. Está progredindo bem, mas o que as pessoas falam que realmente, médicos e tal, que realmente foi um milagre. Até essa recuperação está sendo", afirmou.

O repórter lembrou que Rodrigo estava em um ótimo momento da vida pessoal quando sofreu o acidente. Ele tinha saído do "BBB 22", estava recebendo muitos convites para eventos e propostas de trabalho. "A pergunta que eu fazia muito para mim mesmo: até quando eu vou lutar? Porque acho que a vida toda foi uma luta. Tive lutas drásticas, muito fortes. E aí eu perguntava: mas de novo? Agora que eu consegui talvez algo que poderia mudar minha vida financeira. De novo? Até quando eu vou lutar?", questionou.

Traumas da infância

Rodrigo também relembrou sua infância e fatos que ajudaram a entender sua trajetória antes de entrar no "BBB". "Eu nasci em um lar bem difícil, de pais que se agrediam na minha frente. Chegavam bêbados. Minha mãe ia trabalhar e deixava eu com uma mulher que abusava de mim, na época", contou o ex-BBB, que tinha cerca de 5 anos quando a babá começou a abusar sexualmente dele.

"Tenho algumas lembranças desse abuso. Umas das poucas coisas que eu tenho da infância. Não sei como que a gente cresceu. Isso daí foi muito difícil", disse Rodrigo. O abuso da babá durou quase três anos. Quando os pais de Rodrigo se separaram, ele enfrentou mais problemas.

"Eu fui morar com a minha mãe. Aos 11 anos, minha mãe saiu de casa. Depois eu fui morar com meu pai. E aos 17 anos, meu pai sempre um cara que era bem difícil, ele me xingava bastante desde a adolescência. Me expulsou com 17”, disse.

Rodrigo se formou em administração de empresas e aos 25 anos voltou a se entender com o pai. No entanto, uma tragédia impediu que eles se aproximassem novamente. "Meu pai me chamou para sair numa noite e aí conversamos, trocamos uma ideia legal. A gente ia embora, cada um para sua casa, eu realmente preferi seguir ele. E aí eu peguei o carro dele batido na mureta. Eu segurei ele no colo. Ele tremia muito. E aí os bombeiros me tiraram e ele parou de respirar no meu colo", relembrou.

Acidente

Em março deste ano, Rodrigo quase morreu em um acidente de trânsito em São Paulo. O motorista do carro de aplicativo disse que cochilou ao volante e o veículo bateu na traseira de um caminhão. O ex-BBB foi arremessado para a frente, teve traumatismo craniano, uma fratura na perna direita, um ferimento profundo na perna esquerda e uma lesão na coluna.

"Eu sentei atrás. Eu não tinha o costume de sentar atrás. Eu não lembro realmente se eu coloquei ou não", disse Rodrigo, que contou o que sentiu ao sair do coma. "Falei: ‘O que eu estou fazendo aqui?’. Aí já vieram: "Calma. Você sofreu um acidente’. Nunca sofri acidente, nunca fiz cirurgia no corpo. E aí eu fiquei extremamente assim: ‘E agora?’ Porque eu lutei a vida toda para ser independente e ali eu estava sendo dependente".

Rodrigo emagreceu 26kg no hospital, mas já recuperou 20kg. Agora, ele pensa em seguir na carreira artística. "É que tem que ser muito grato. Eu vou ser grato para o resto da minha vida por essa chance, essa segunda chance talvez na minha vida. É uma chance que eu tive que eu não vou desperdiçar. Eu quero devolver para o mundo de uma maneira diferente, uma maneira melhor. Que eu contribua para o mundo de uma maneira ainda maior. E viver. Viver muito", diz o ex-BBB sobre a lição que tirou do acidente.

O apresentador do "BBB 22", Tadeu Schimidt, mandou uma mensagem para Rodrigo. "Interrompemos este jogo para uma mensagem importante: Rodrigo, querido, que bom te ver assim. Eu aprendi a dizer uma frase que levava uma notícia triste para as pessoas, a frase que elimina do programa dizendo: 'quem sai hoje, é você, fulano'. Mas hoje eu quero fazer uma adaptação dessa frase, porque é para uma pessoa muito especial, um cara que deixou uma impressão muito boa em todo mundo que viu pela TV, mas principalmente em quem o conheceu pessoalmente. Eu digo por mim, eu fiquei encantado com a simplicidade, a humildade, o foco, a determinação desse rapaz. Por isso eu quero dizer, quem sai agora é você, Rodrigo. Sai do hospital para recuperar o mundo, sai com a caneta nas mãos e o livro da sua vida aberto pra você escrever uma linda história. Aproveite, Rodrigo", disse.