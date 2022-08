Rafa Kalimann e José Loreto dançam de rostinho colado - Reprodução Internet

Rafa Kalimann e José Loreto dançam de rostinho colado

Publicado 10/08/2022 09:42

Rio - Rafa Kalimann e José Loreto estão no maior clima de romance. A influenciadora digital postou nos Stories, do Instagram, um vídeo em que aparece dançando de rostinho colado com o namorado. Os dois assumiram o relacionamento no último domingo, ao chegarem juntos no show especial em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso

"A generosidade dele é o que mais me encantou", disse Rafa Kalimann no tapete vermelho do show. "Estamos juntos. Tudo nela me encanta", disse José Loreto. Os rumores de um romance entre Rafa Kalimann e José Loreto começaram depois que eles foram vistos juntos em uma praia, em julho deste ano.