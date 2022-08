Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva se reencontram em festa

Rio - Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva se reencontraram na festa de aniversário de um empresário, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Os amigos subiram ao palco do evento e se divertiram durante o show do rapper LENNON.

Scooby estava acompanhado por sua mulher, Cintia Dicker, que está esperando o primeiro filho do casal. Além disso, Scooby também é pai de Liz, Dom e Bem, que são frutos do extinto casamento com Luana Piovani.

Famosos como Felipe Araújo, Pocah, o ex-jogador de futebol Leo Moura, entre outros, também prestigiaram o evento.

