Mário Gomes em entrevista ao Papagaio Falante - Reprodução de vídeo

Mário Gomes em entrevista ao Papagaio FalanteReprodução de vídeo

Publicado 10/08/2022 10:07 | Atualizado 10/08/2022 10:13

Rio - Mário Gomes, de 69 anos, soltou o verbo e criticou Xuxa Meneghel e Bruno Gagliasso durante uma entrevista ao podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, no Youtube. O ator, que é apoiador do governo de Jair Bolsonaro, ainda comemorou sua saída da TV Globo e desabafou sobre a liberdade de expressão.

fotogaleria

“Estou fora da Globo há 14 anos, graças a Deus. Não preciso me envolver [com a emissora]. Vejo meus colegas praticamente obrigados a apoiar a Globo. Vejo a Xuxa, ela não tem noção de nada, meu pai do céu. Ela fala as coisas, mas não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe como vai ser ruim para ela um governo socialista e narcotraficante. É complicado", começou ele.

Em seguida, o artista opinou sobe a briga entre os irmãos Thiago e Bruno Gagliasso devido a divergências políticas. Mário Gomes, então, saiu em defesa de Thiago e criticou o marido de Giovanna Ewbank."O irmão dele (Thiago) está com a cabeça certinha! Tá tranquilo, não está preso a nada, então pode (falar o que pensa)", afirmou ele, que defendeu a liberdade de expressão. "Não podemos politizar os canais… Isso é ditadura...A gente quer liberdade, nós somos a favor da liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser. Eu quero falar o que eu quiser, se você não gostou, você tem o direito até de me processar", frisou.

No podcast, o ator também defendeu Jair Bolsonaro. "Estão falando que o Bolsonaro é ditador. [Mas] o Bolsonaro não faz nada, só esculhambam ele, enfiam a face nele, [até] de verdade. Aquela facada, ele não morreu porque Deus não quis. A coisa é grave, séria", opinou Mário.

O artista chegou se referir ao ex-presidente Lula como "Nine Fingers" (nove dedos) e fez algumas críticas a ele. "O Nine Fingers fala que vai censurar, que fazer, vai bater em não sei quem, vai prender. E o cara que está trabalhando à favor da liberdade, da família. Nós somos patriotas. O Nine Fingers fala que vai entregar o Brasil para a China, que o governo ideal para o Brasil é o da China... O governo ideal para o Brasil é o brasileiro! Nossa cor é verde e amarela! Nossa cor não é vermelha!", destacou.



Mário Gomes foi um dos grandes galãs dos anos 70 e 80, da TV Globo. Entre os trabalhos de destaque do ator na emissora estão as novelas: 'Gabriela' (1975), 'Anjo Mau' (1976), 'Plumas e Paetês' (1980), 'Guerra dos Sexos' (1983), 'Olho por Olho' (1988), 'Top Model' (1990), 'Rainha da Sucata' (1990), 'Quatro por Quatro' (1995) e outras. O artista deixou a vênus platinada, em 2008, após integrar o elenco de 'A Favorita', que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

No ano seguinte, ele foi contratado pela Record, onde fez 'Poder Paralelo' (2009), 'Louca Família' (2009), 'Vidas em Jogo' (2011) e 'Pecado Mortal' (2013). Seu último trabalho na televisão foi na TV Globo, em 'Tempo de Amar' (2018). Afastado das telinhas, Mário Gomes vendia sanduíches no Rio de Janeiro para se manter. No entanto, ele precisou se afastar de suas atividades após descobrir um câncer de próstata, em 2020.

Veja o vídeo: