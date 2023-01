Gabriel revelou ser amigo de rapaz em quem Anitta fez xixi para aliviar dor de picada de inseto - Reprodução/Globoplay/NBC

Gabriel revelou ser amigo de rapaz em quem Anitta fez xixi para aliviar dor de picada de insetoReprodução/Globoplay/NBC

Publicado 10/01/2023 18:56 | Atualizado 10/01/2023 19:02

Rio - Confinado na "Casa de Vidro" do "BBB 23" , Gabriel Tavares relembrou o dia em que saiu com Anitta, com quem teve affair . Em uma conversa com Manoel Vicente e Paula Freitas, o modelo confirmou uma história já revelada anteriormente pela cantora, de quando ela fez xixi no braço de um desconhecido. Gabriel explicou que o rapaz era seu amigo e contou detalhes da situação em que conheceu a Poderosa, há cerca de um ano atrás, quando ela realizou um show em Florianópolis, em Santa Catarina.

fotogaleria

"Eu postei um story de uma música que falava 'vou comer a Anitta antes de morrer', e ela repostou. (...) A gente trocou uma ideia e, depois de um mês, ela foi pra Floripa. (...) Tremi as pernas. A melhor, ela falou num programa de talkshow que ela fez xixi no braço de um amigo meu", começou o administrador, citando a vez em que a artista falou sobre o episódio no programa apresentado pela cantora norte-americana Kelly Clarkson.

Em seguida, Gabriel deu seu ponto de vista sobre o momento em que Anitta "ajudou" o rapaz que acompanhava os dois: "Meu amigo foi fazer xixi, dai ele disse 'A árvore tá pinicando', ele encostou em uma taturana. Daí, ele falou 'alguém tem que fazer xixi no meu braço, tem que ser xixi de celebridade', ele dizia. Ela falou 'Se você calar a boca, eu mijo no seu braço'. Fomos no banheiro do hangar, eu, ele, ela e o segurança. Eu fiquei de costas, só ouvi o barulhinho. Foi o dia mais feliz da minha vida", completou ele.

Gabriel está confinado na "Casa de Vidro" junto com Giovanna, Manoel e Paulo, em uma estrutura montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, os integrantes vão interagir com o público e mostrar porque merecem conquistar a tão sonhada vaga na casa desta edição. Apenas dois deles poderão ingressar no reality. O elenco oficial do "BBB 23" será anunciado por Tadeu Schmidt, nesta quinta-feira, durante a programação da TV Globo

Confira: