Manoel, Paula, Gabriel e Giovanna são os participantes da Casa de Vidrofotos Divulgação / TV Globo

Publicado 11/01/2023 05:00

Rio - O jogo do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, começou e já é possível dar uma espiadinha em alguns brothers! Giovanna Leão, Manuel, Paula e Gabriel são os integrantes da "Casa de Vidro" e foram confinados, nesta terça-feira, em uma estrutura montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, eles vão interagir com o público e mostrar porque merecem conquistar a tão sonhada vaga na casa desta edição, que estreia dia 16, sob o comando de Tadeu Schmidt. Apenas dois deles, um homem e uma mulher, poderão ingressar na casa mais vigiada do Brasil.

Gabriel tem 24 anos, é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas atualmente mora em Florianópolis. Ele atua como modelo e administra alguns imóveis da família para complementar a renda. Bonitão, vaidoso e cheio de tatuagens, o jovem contou "ao Gshow" que já se relacionou com famosas como Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes. A Poderosa, inclusive, se manifestou nas redes sociais sobre a participação do modelo no reality. "Eu não creio". Sobre o convívio com outras pessoas no programa, ele diz que pequenas coisas o incomodam. Ele se considera orgulhoso e não tem medo do cancelamento. Seu objetivo no jogo é claro: ganhar o prêmio.

Natural de Campinas (SP), Giovanna tem 25 anos mora atualmente no Rio de Janeiro. Ela é empresária na área de produtos para beleza e tem como hobby os jogos online. A ruiva se considera explosiva e acelerada. Se entrar na casa, promete causar e dar o melhor de si nas provas. "Quero participar do BBB para ser protagonista. Gosto dos holofotes e sei que tenho potencial para isso", acredita a gamer, que torce para ser a vencedora do programa, já que enfrenta problemas financeiros. "Uma pessoa que está praticamente falida, como eu, entra no programa para jogar, uma coisa que amo fazer. E com um prêmio que faria uma diferença absurda na minha vida, é o cenário perfeito".

O psiquiatra Manoel, de 32 anos, é do tipo nerd. Nascido em Cuiabá, Mato Grosso, ele vive um relacionamento aberto e mora com o namorado, Raphael há quase 11 anos, segundo o "Gshow". Tem uma clínica própria e sua maior luta é contra a psicofobia – discriminação contra doenças psiquiátricas. Se conquistar a vaga do BBB, o médico diz que teria dificuldade no confinamento com pessoas que querem dar opinião sobre tudo, mesmo sem saber. "Não sou falso modesto, me considero inteligente, bom no que faço. Consigo ter conversas melhores do que a maioria das pessoas". Acredita que seu maior diferencial é o equilíbrio mental e revela, ainda, ser manipulador, porque entende e trabalha com a mente humana. Seu objetivo é leva faturar o prêmio e, com a fama, pretende falar sobre saúde mental nas suas redes sociais.

Natural de Jacundá, no Pará, a biomédica Paula tem 28 anos e trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Ela se considera alegre, carinhosa, gentil e divertida, mas confessa também ser briguenta e emocionada. Diz que se encanta e se deslumbra muito fácil com as coisas e ama se conectar com as pessoas. Solteira, a morena destaca que não pretende viver um romance caso entre no reality. Paula, por fim, comenta que seu principal objetivo no jogo é a grana. "Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida", declara.

Sexta casa de vidro

Esta é a sexta "Casa de Vidro" do programa, que estreou a dinâmica no "BBB 9". Na ocasião, a competição ocorreu duas vezes na mesma edição, a primeira em um shopping e a segunda no quintal da própria casa do reality, o que resultou na entrada de quatro novos brothers no jogo. No "BBB 11", a dinâmica ocorreu entre os participantes que haviam saído do programa, mas receberam a chance de competir por uma única vaga na atração. A 13ª e 20ª edição do reality também contaram com a atividade, que apenas não pôde ser realizada em um local público no “BBB 22”, em decorrência da pandemia de Covid-19.

Novidades

A 23ª edição do "BBB" está recheada de novidades. O valor do prêmio do reality, de R$1,5 milhão, vai mudar ao longo da edição, os dummies terão um novo visual, com um uniforme branco e amarelo, o programa contará com uma nova versão de "Vida Real", música-tema da abertura da atração desde sua estreia, agora com a participação de Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra, além da voz de Paulo Ricardo, e um novo quadro de ilustrações de Rafaella Tuma. Os quadros humorísticos "Big Terapia", comandado por Paulo Vieira, e "CAT BBB", apresentado por Dani Calabresa estão de volta e prometem arrancar boas risadas do público.