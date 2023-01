Laís Caldas, do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2023 21:38

Rio - Laís Caldas também está antenada nos acontecimentos da "Casa de Vidro" do "BBB 23", que estreou nesta terça-feira . A dermatologista usou o Twitter para revelar que já estava torcendo para um dos participantes da dinâmica, mas descobriu que a pessoa não tem o mesmo carinho pela médica, que esteve confinada no "BBB 22".

"Eu super torcendo para uma pessoa na Casa de Vidro e descobri agora que essa pessoa é minha hater!", disparou ela, sem citar nomes. "Inclusive os administradores (dos perfis da pessoa) já apagaram os tweets que essa pessoa fez contra mim porque eram pesados, mas tenho prints!", avisou a ex-sister.

Eu super torcendo para uma pessoa na casa de vidro e descobri agora que essa pessoa é minha hater! Inclusive os adms já apagaram os Twitters que essa pessoa fez contra mim pq eram pesados, mas tenho prints! Minha cara agora — Laís Caldas (@dra_laiscaldass) January 10, 2023

Pouco depois do desabafo, Laís recebeu um conselho sincero de Gil do Vifor, que ficou entre os quatro finalistas do "BBB 21". "Esquece isso! Todos erramos dentro do 'BBB' e faz parte as pessoas falarem. A única forma de entendermos o que é o 'BBB' é estando no 'BBB'! Torça mesmo e pronto", disse o influenciador, ao que a famosa respondeu: "Tô bem de boa, amigo! Até porque eu não julgo quem eu não conheço e desejo muita sorte e luz para essa pessoa!", declarou.

To bem de boa, amigo! Até porque eu não julgo quem eu não conheço e desejo muita sorte e luz para essa pessoa! — Laís Caldas (@dra_laiscaldass) January 10, 2023

Pela primeira vez na história do "BBB", a "Casa de Vidro" foi inaugurada antes da estreia oficial do reality show. Nesta terça-feira, Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula foram confinados no espaço para disputar duas vagas no programa. O elenco oficial da nova temporada será anunciado na quinta-feira, durante a programação da TV Globo, revelando os nomes dos participantes dos grupos "Pipoca" e "Camarote".