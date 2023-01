Cacau Protásio comemora sucesso de cirurgia em postagem nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2023 09:05

Rio - Cacau Protásio, de 47 anos, atualizou seu estado de saúde, na noite desta sexta-feira, após passar por uma cirurgia. Sem citar detalhes do procedimento, a atriz comemorou o sucesso da intervenção e garantiu que, em breve, estará de volta aos palcos com a peça "100% Cacau", que teve estreia adiada por causa da operação.

fotogaleria

"Obrigada, Deus! Obrigada a todos pelas orações e pelas mensagens de carinho, deu tudo certo. Já, já estarei com '100% Cacau' de volta, agora é só me recuperar da cirurgia, que foi tudo um sucesso. Obrigada, Deus! Só gratidão!", celebrou ela, que inicia a temporada do espetáculo em 3 de feveiro, no palco do Teatro Miguel Falabella, localizado no Cachambi, na Zona Norte do Rio.

Nos comentários, fãs e amigos desejaram boa recuperação à atriz: "Saúde, minha querida", escreveu a jornalista Flávia Oliveira. "Minha flor, você é pura luz, tudo vai ficar bem, meu amor", declarou Cris Vianna. "Melhoras", disse a ex-BBB Thelminha. "Que você se recupere rápido, lindona", comentou uma seguidora.

