Viih Tube confessa estar com baixa autoestima em sua primeira gravidezReprodução/Instagram

Publicado 15/01/2023 11:32

Rio - Viih Tube, de 22 anos, surgiu em vídeo publicado nos Stories do Instagram, neste sábado, para explicar seu sumiço recente das redes sociais. No registro, a youtuber foi sincera ao revelar que enfrenta um momento difícil na gravidez de Lua, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

"Tô numa fase da gravidez que você começa a inchar muito. Eu sinto meu rosto muito inchado, meu olho muito inchado, meu pescoço, meu braço, minha barriga, minha perna, minha panturrilha, o pé, a mão. Tudo muito inchado. E aí a autoestima vai lá em baixo", confessou a influenciadora.

A ex-participante do "BBB 21" ainda relembrou que costumava aparecer nas redes sociais mesmo sem maquiagem no rosto, mas não tem se sentido confortável com sua aparência. "Tô numa fase que eu tô me sentindo horrorosa, não tô me sentindo bonita. Antes eu aparecia aqui sem filtro, desarrumada e falava 'ah, tô nem ai, me acho bonita'. Agora, não tô me sentindo bem pra vir aqui postar, sabe?", desabafou.

Viih Tube e Eliezer oficializaram o namoro em agosto do ano passado. Quase dois meses depois, ambos anunciaram que estão à espera da primeira filha.