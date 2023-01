Aline Campos publicou desabafo após boatos de que namoro com Jesus Luz teria começado com traição - Reprodução/Instagram

Aline Campos publicou desabafo após boatos de que namoro com Jesus Luz teria começado com traiçãoReprodução/Instagram

Publicado 15/01/2023 11:06

Rio - Aline Campos voltou a se pronunciar, na noite deste sábado, sobre o término do namoro com Jesus Luz após sete meses juntos. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz deu fim aos rumores de que o relacionamento teria começado ainda enquanto o modelo era casado com a nutricionista Carol Ramiro. O DJ assumiu o romance com a musa em junho deste ano, poucos dias depois de anunciar o divórcio com a empresária.

"Vocês que estão destilando energia densas e falando coisas que não são verdadeiras... Acreditando com vontade e alegria numa verdade que não existe. Eu e Jesus desde o início fomos corretos, seguindo o coração, nunca fiquei com ele enquanto ele estava se relacionando, isso estou falando pela última vez para encerrar esse assunto", iniciou a bailarina, anteriormente conhecida como Aline Riscado.

Em seguida, a famosa se defendeu dos boatos de que Jesus teria traído a ex-esposa para ficar com Aline: "Mesmo num momento frágil, de dor que estou vivendo hoje, terminar não é fácil, ainda mais amando. O que muitos de vocês falam desde o início não é verdade. Começamos a nos relacionar como homem e mulher quando ele tinha terminado o relacionamento dele, por mais que tenha sido rápido. Não escolheria viver isso, me relacionar com um cara que tinha acabado de terminar um relacionamento, ainda mais uma pessoa pública... O que não é verdade é que nos relacionamos enquanto ele estava em outro relacionamento. Inclusive a Carol sabe disso. Vocês estão destilando ódio para duas pessoas que estão vivendo um momento desafiador de forma muito injusta", desabafou ela.

"Nunca fui amiga da Carol e ela sabe disso. Nunca tivemos afinidade, sempre tivemos respeito uma com a outra. Até hoje temos. Durante esses sete meses, cuidei da filha deles com muito amor. Vocês estão criando na mente de vocês e está fazendo com que enviem energias ruins pra gente. Infelizmente, a maioria das pessoas são mulheres... Nunca fiquei com Jesus enquanto ele era casado. Coloquem a mão na consciência de vocês", apelou Aline.

Antes de finalizar, a artista destacou os momentos felizes que viveu durante o namoro com Jesus: "A gente se apaixonou de verdade, a gente se amou, se ama de verdade. Foi rápido... Eu sou intensa e o Jesus também. Escolhemos nos entregar a essa experiência. Foi eterno enquanto durou. Foi de aprendizado, troca, cumplicidade, amizade, peço de todo coração que vocês que estão felizes e jogando energia ruim na minha direção e do Jesus que reflitam se vocês não podem estar errados", disse.

"Eu garanto que esse erro que vocês estão colocando na minha conta e do Jesus é uma injustiça... Peço cuidado, leveza e carinho porque não estamos no nosso melhor momento emocional. Tentem ter amor ao próximo. Parem de enviar tanta raiva, tanto ódio porque sentimos... Vocês acham que queríamos fazer textão pra postar nesse momento? Não, mas não tivemos escolha", completou.

