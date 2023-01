Luis Lobianco e Lúcio Zandonadi se casam na Zona Sul do Rio - Reprodução do Instagram / Alexandre Woloch

Publicado 16/01/2023 10:48

Rio - Após dez anos juntos, Luis Lobianco e o músico Lúcio Zandonadi se casaram! A cerimônia foi intimista, apenas com a presença dos dois e uma juíza de paz, na suíte presidencial do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, no último sábado. O ator, que está no elenco de "Vai na Fé", da TV Globo, compartilhou algumas imagens do momento especial com os internautas através do Instagram nesta segunda-feira.

"Casamos. Do nada. Na suíte presidencial do Copacabana Palace. Agora é oficial! Depois de 10 anos juntos. Só nós fomos convidados. Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte e rotina. Sim, Lúcio Zandonadi", escreveu Lobianco.







ao Dia, Em entrevista Luis contou o segredo do relacionamento duradouro. "Nós somos muito diferentes, mas temos um entendimento da vida muito parecido. O que é importante pra mim, é pra ele. Nós nos potencializamos como artistas. Ele é um baita pianista, compositor. Eu sou plateia dele, assim como ele é a minha. O segredo é não colocar o outro dentro da caixa. A gente é livre. Nós temos nossa individualidade, apesar de sermos um casal. Completamos dez anos e esse é nosso melhor momento juntos", disse ele, na ocasião.

O ator também comentou que não pensa em ter filhos. Contudo, ele se permitiria mudar de ideia com o passar do tempo. "Acho que eu posso mudar de ideia hoje a noite. Tenho até pena, porque sei nós seríamos excelentes pais. Tenho muito jeito com criança, comunicação direta. Porém, a gente é tão satisfeito, tão feliz. Não falta uma criança. Somos titios e isso é muito bom. A gente pega a criança, estraga e depois devolve (risos). Nossa profissão também é quase um filho. Exige cuidado, dedicação".