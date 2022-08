Luis Lobianco - Jorge Bispo/ Divulgação

Luis Lobianco

Publicado 15/08/2022 05:00 | Atualizado 15/08/2022 09:09

Rio - Com quase três décadas de carreira, Luis Lobianco é um dos maiores artistas populares do país. O artista de 40 anos iniciou sua carreira no teatro aos 12 e há dez anos estreou em projetos audiovisuais. Apesar do grande currículo e experiência, ele não se envaidece. Durante a entrevista ao Dia, o ator mostra muita humildade. "Estou construindo uma carreira, aprendendo muita coisa. Uma delas é dar entrevista, a me assistir, a dar opinião, saber avaliar o que merece ser dito e o que não", enumera o humorista, que não se esquivou de nenhuma pergunta.

No ar em 'Vai que Cola', do Multishow, atualmente exibido na TV Globo, aos domingos, Lobianco dá vida à Reginel. "O público do Multishow já era gigante e quando a série vai pra TV aberta, no horário nobre do humor, ganha uma potência maior ainda. Ainda estou entendendo o que isso se tornou, porque meu trabalho acaba alcançando mais pessoas. As vezes sinto que meu dia está movimentado, que tem mais gente me olhando e lembro: 'estou no ar na televisão aberta'. A série conquistou as pessoas de uma maneira impressionante. Tem dado muito certo", comenta o ator.

Ao falar sobre Reginel, o artista não esconde sua felicidade com o personagem. "Ele é uma figura muito fácil de lidar. Parece que você o conhece há muito tempo. Começa como carteiro, é amigo de todo mundo. Muito foqueiro", afirma Luis, aos risos, que destaca: "Eu não sou fofoqueiro, mas adoro uma fofoca. É assim: odeio um ambiente de fofoca. No entanto, todo mundo faz aquelas fofoquinhas com quem tem intimidade, em um ambiente seguro. A gente comenta sobre a vida do outro, acha graça do comportamento das pessoas. Gosto de saber das fofocas, mas não repasso", avisa.

Na última semana, Lobianco começou a gravar a décima temporada do 'Vai que Cola' e adianta algumas novidades. "Nessa temporada, a gente volta a brincar com essa coisa da família sair do Méier mas o Méier não sair deles. Agora, todos vão Catar, pro mundo árabe. O humor vai vir muito dessa diferença de culturas", conta ele. Outra novidade é que Luis está negociando sua volta às novelas em 'Vai na Fé', que vai substituir 'Cara e Coragem', na TV Globo. A trama está prevista para fevereiro do ano que vem. O último trabalho dele em folhetins foi em 'Segundo Sol' (2018).

Estrela de filmes

Imagina ser fã de um artista é poder participar de uma obra que contará a trajetória dele nas telonas? É o que acontecerá com o ator. Fã assumido de Gal Costa, de 76 anos, ele dá vida ao produtor musical da cantora, Guilherme Araújo (1936-2007), no filme. O lançamento está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. "Sou muito fã da Gal. Por acaso, ou não, fui chamado pra esse projeto. O Guilherme é muito importante da trajetória da Gal e um agente cultural incrível. Então, é um baita personagem. A gente do elenco está na maior expectativa para essa estreia", admite.

Além do filme de Gal, Lobianco também integra o time de atores de 'Primavera', produção da Amazon que faz parte de uma série de longas inspirados nas estações do ano. "É um projeto lindo, a partir de quatro histórias, contos. Meu personagem é um professor de matemática meio carrasco. O elenco é jovem, super gracinha. Muito talentoso", diz ele. O ator, inclusive, comenta que é bom com números como seu personagem. "Não sou exatamente um fiasco em matemática. Não era minha matéria top, mas eu tenho uma facilidade de decorar números. Acho curioso porque acaba me ajudando no meu trabalho".



Dublagem em animação

Luis Lobianco está entre os dubladores do filme de animação 'Os Caras Malvados', a primeira produção original da Universal Studios, em parceria com a DreamWorks. Ele empresta sua voz marcante ao Sr. Piranha. "Foi demais. Essa foi minha segunda dublagem. Estou curtindo trabalhar pela voz. Veio esse convite pra esse personagem, o Sr. Piranha e eu adorei. Ele é engraçado, tem um humor ácido. Quando criança, eu gostava desse tipo de humor que não subestima os pequenos. Ele tem ironia, ele canta. É o maior prato cheio. Curti demais", vibra ele, que entrega um fato curioso: "As pessoas me reconhecem mais pela minha voz que pelo rosto. Sinto que ficam em dúvida quando me veem, mas quando eu falo, elas têm a certeza que sou eu".

Chegada dos 40 anos

'Estou me achando ótimo', responde logo de cara o artista sobre a chegada dos 40 anos. O humorista considera essa idade emblemática. "Não sou uma pessoa apegada a passado, não tenho essa coisa. Adoro fazer aniversário. Nunca deixei passar. É muito emblemático fazer 40 anos. Foi legal que essa nova idade veio junto com uma retomada das coisas após o auge da pandemia do coronavírus, com as doses da vacina. Hoje também tenho um entendimento melhor do meu corpo, da minha beleza, estou mais ciente disso. Estou ótimo e estou com saúde. Então, tem sido muito legal", acredita.

Lobianco também comenta que é movido pela felicidade. "Sou uma pessoa simples, mas complexa. Cheia de contradições, mas que busca ser uma pessoa gentil, com uma escuta ampliada pro mundo, tento me atualizar sempre, sou zero saudosista, gosto de olhar pra frente. Quero muito ser feliz. Procuro felicidade o tempo inteiro. O que vai me fazer feliz, o que pode fazer esse país pode ser um lugar melhor. Não tenho mais tempo a perder com bobeira", reflete.

Casamento e filhos

Casado há dez anos com o músico Lúcio Zandonadi, o ator revela o segredo do relacionamento duradouro. "Nós somos muito diferentes, mas temos um entendimento da vida muito parecido. O que é importante pra mim, é pra ele. Nós nos potencializamos como artistas. Ele é um baita pianista, compositor. Eu sou plateia dele, assim como ele é a minha. O segredo é não colocar o outro dentro da caixa. A gente é livre. Nós temos nossa individualidade, apesar de sermos um casal. Completamos dez anos e esse é nosso melhor momento juntos".

Lobianco ainda revela que não pensa em ter filhos. Contudo, ele se permite mudar de ideia. "Acho que eu posso mudar de ideia hoje a noite. Tenho até pena, porque sei nós seríamos excelentes pais. Tenho muito jeito com criança, comunicação direta. Porém, a gente é tão satisfeito, tão feliz. Não falta uma criança. Somos titios e isso é muito bom. A gente pega a criança, estraga e depois devolve (risos). Nossa profissão também é quase um filho. Exige cuidado, dedicação".

Homenagem

No primeiro semestre de 2022, Luis recebeu o Prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade 2022, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. "Isso é muito chique, representativo. Trabalhei muito pelo Rio, pela cultura do Rio, sou nascido e criado aqui. Mas é um reconhecimento também de pessoas e de instituições que estão à frente de uma luta há muito tempo e que sempre admirei e quis estar perto. E esse reconhecimento é uma certeza de que devo estar fazendo a coisa certa. Fiquei muito emocionado, me revigorou a seguir por mais décadas de luta".