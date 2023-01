Viih Tube e Eliezer posam em primeiro ensaio fotográfico após a gestação de Lua - Reprodução Internet

Viih Tube e Eliezer posam em primeiro ensaio fotográfico após a gestação de LuaReprodução Internet

Publicado 16/01/2023 12:18

Rio - Eliezer explicou para os seus seguidores, neste domingo (15), o motivo de seu sumiço das redes sociais. O ex-BBB afirmou ter se ausentado da web para dar mais atenção a sua namorada, Viih Tube, que está grávida da primeira filha do casal, Lua.

"Tenho aparecido menos aqui esses últimos dias porque a Viih entrou no momento mais introspectivo na gravidez. E eu tenho dado mais atenção e ficado mais junto dela", começou Eli no stories do Instagram. "Está tudo bem com a gente e com a Lua. Ela está cada vez maior e chutando já. É só uma semana mais chatinha mesmo, que a Viih está precisando de mais amor e atenção. Qualquer hora apareço", finalizou.

Pouco depois, Eli publicou um vídeo com diversas cenas de Viih Tube acompanhado de uma declaração para a ex-sister, ressaltando a fase difícil da gravidez.

"Às vezes me pego olhando pra você assim 'do nada' e fico 'Meu Deus, como essa menina/mulher é perfeita' e imediatamente após esse pensamento me vem um sentimento de paz. Eu só tenho a agradecer o cara lá de cima por tanto até agora e por tudo isso que estamos construindo. Sei que esses dias não estão sendo fáceis e não tenho como nem imaginar como você se sente, mas lembre-se sempre que eu estou aqui do seu lado (literalmente) pra tudo e lembra também que você é a mulher mais linda desse mundão todo. Te amo daqui até a Lua", escreveu ele.

Viih não conteve a emoção e tamebém se declarou para o namorado nos comentários.

"Ahhh amor, preciso nem falar como fiquei com esse texto e esse vídeo porque você viu o chororo kkk", começou ela. "Eu sou tão grata por ter você, pela nossa família, tudo como aconteceu, e obrigada por estar comigo todos os dias e principalmente nesses dias que tô mais tristinha. Obrigada por sempre me ouvir, me aconselhar, me mimar kkk e cuidar da gente! Seu apoio é tudo pra mim nesse momento e você sabe que pra mim você é o cara mais perfeito desse mundo. Te amo tanto", escreveu a influenciadora.