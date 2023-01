Bruno Gissoni e Yanna Lavigne curtem dia de praia com as filhas

Rio - Bruno Gissoni, de 36 anos, e Yanna Lavigne, de 33, aproveitaram o sol forte desta segunda-feira para curtir um programa em família. O casal esteve com as filhas, Madalena, de 5 anos, e Amélia, de 11 meses, nas areias da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O quarteto se divertiu bastante no local. Eles ainda fizeram um lanchinho com direito a milho cozinho, biscoito de polvilho e água de coco. Para espantar o calorão, Yanna se refrescou no mar e exibiu o corpo escultural.

