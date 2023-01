Gabi Martins brinca com o namorado e grava a reação dele - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/01/2023 16:29 | Atualizado 16/01/2023 16:30

Rio - Gabi Martins, de 26 anos, resolveu fazer uma pegadinha com o namorado, Lincoln Lau, ao dizer que estava grávida, e mostrou a reação dele nas redes sociais. O gamer ficou nervoso com a notícia e chegou a passar mal. O momento foi compartilhado pela loira no Instagram Stories, na madrugada desta segunda-feira.

No vídeo, é possível ver Lincoln chegando na casa da namorada. Na porta mesmo, ela disse: "Amor, fiz o teste (de gravidez), fiz um na minha mãe", afirmou a loira, mostrando o resultado com um sinal de menos. "O menos é...", desconfiou ele. "O menos é positivo", reforçou ela.

O gamer, então, pegou o celular e foi pesquisar sobre o resultado do exame. "Estou desesperada", continuou Gabi, que seguiu com a brincadeira. "Não estou brincando, para de rir, amor", pediu. "Você está zoando, estou passando mal", frisou Lincoln. A ex-BBB, então, confirmou que se tratava de uma pegadinha. "Queria ver sua reação".