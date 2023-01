Ex-mulher de Jô Soares relembra aniversario do apresentador - Reprodução Internet

Publicado 16/01/2023 17:45

Rio - Cinco meses após o falecimento de Jô Soares, sua ex-mulher Flávia Pedras usou seu Instagram para homenagear o apresentador na data que completaria 85 anos. Em seu Instagram, a designer gráfica compartilhou uma foto com o ex-marido, nesta segunda-feira (16), e escreveu: "Faria 85 hoje. E a minha vida melhor pra sempre".

Nos comentários, fãs e amigos do apresentador lamentaram a perda e se solidarizaram com a saudade de Flávia. Alessandra Negrini escreveu: "Querida.", Paulinho Moska comentou: "Receba nosso abraço, querida!", e muitos internautas se juntaram mandando mensagens como: "Saudades sempre!", "Seguimos comemorando a data, porque a passagem dele na terra foi um privilégio pra todos nós, que mesmo de longe tivemos o prazer de desfrutar. Forte abraço a você e ótimas lembranças no coração!", "Que esteja em um bom lugar! Iluminou muito por aqui" e "faz muita falta."