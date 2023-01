Carol Peixinho prestigia Thiaguinho durante participação em show de Péricles

Rio - O cantor Thiaguinho fez uma participação especial no "Pagode do Pericão", em São Paulo, na noite desta quarta-feira, e relembrou os momentos em que ele e Péricles estiveram juntos no Exaltasamba. O artista chegou ao local do evento acompanhado pela namorada, Carol Peixinho, que curtiu o show em um camarote.

Carol escolheu um vestido preto bem justinho, que deixou suas curvas em evidência, para a ocasião. Durante o evento, a ex-BBB reencontrou o também ex-BBB Viegas. Recentemente, os dois participaram juntos de uma edição do "No Limite" só com ex-brothers.

