Gabriel Jesus, Raiane Lima e a filha do casal, Helena - Reprodução Internet

Gabriel Jesus, Raiane Lima e a filha do casal, HelenaReprodução Internet

Publicado 26/01/2023 07:55 | Atualizado 26/01/2023 08:04

Rio - A influenciadora digital Raiane Lima, de 21 anos, anunciou o término de seu namoro com o jogador de futebol Gabriel Jesus, de 25, nos Stories, do Instagram, na noite desta quarta-feira. A jovem já apagou todas as fotos com Gabriel do Instagram, o craque ainda mantém algumas imagens de Raiane em seu perfil. "Antes que saia fofoca, eu mesma faço questão de avisar que eu e Gabriel não somos mais um casal. E quem quiser julgar pode julgar. Quem quiser falar umas maldades, pode falar. Já que alguns gostam de desgraça, eu mesma faço questão de anunciar o fim de algo que quase me consumiu", iniciou.

fotogaleria

Ela também deu a entender que "familiares" não apoiavam a decisão e disse que não falará mais sobre o assunto. "Quem quiser comemorar também, pode comemorar (principalmente os familiares). Depois desse post, vocês saibam que nunca mais irão me ver falar sobre o que vivemos, ou sobre qualquer assunto relacionado a nossa filha. Não foi traição, foi só pressão mesmo de tudo e de todos", continuou.

A influenciadora ainda disse que está com o "psicológico ferrado". "A gente se dava bem, porém, por conta de problemas dos outros, sempre atingia a gente. E eu não aguento mais, e não vou me forçar a algo que está me matando. É isso! Estou cansada, e com o psicológico ferrado. Pronto, falei, tô leve!", finalizou.

Raiane Lima e Gabriel Jesus assumiram o romance em julho de 2021. Os dois são pais de Helena, de apenas 5 meses de vida.