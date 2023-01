Luiza Martins e Murilo Huff cantam juntos na música Ponto Final - Divulgação

Luiza Martins e Murilo Huff cantam juntos na música Ponto FinalDivulgação

Publicado 26/01/2023 05:00

Rio - Dona de uma voz potente e marcante, Luiza Martins vive uma nova fase na carreira após a morte de sua dupla, Maurilio, no final de 2021, devido a complicações de um tromboembolismo pulmonar. A cantora de 31 anos lançou, na última semana, a música "Ponto Final", em parceria com Murilo Huff, que faz parte do DVD "Continua ao vivo em Brasília", gravado em setembro do ano passado. "Essa canção é a história mais comum de todo casal. Ele tenta colocar um ponto final na relação, mas não consegue", brinca.

fotogaleria

O hit foi composto por Luiza, Gabriel De Angelo, Bruno Sucesso e Gabriel Agra, mesmo time de "S de Saudade", canção de 2019 que deu visibilidade à cantora e Maurilio. "Comecei a lembrar disso depois que a música foi escolhida. Achei uma coincidência imensa", declara a artista, que comenta a parceria com Murilo Huff em 'Ponto Final'. "Essa música já tem um tempo escrita. Mostrei ela para o Murilo na época e ele sempre me perguntava sobre ela. Quando comecei a pensar em música de novo, lembrei dele. Nós alinhamos e acabamos fazendo isso juntos".



Se Luiza sofreu com a perda de Maurilio, Murilo também passou por um processo de luto após a morte de Marília Mendonça, mãe de seu filho Léo, em um acidente aéreo em novembro de 2021. "Foi mais uma coincidência, mas ruim. Contudo, acho que isso ficou nas entrelinhas. A gente conversou muito, por celular, na época. A gente se apoiou muito nesse momento difícil", recorda.

Subir ao palco para gravar seu primeiro DVD solo trouxe vários sentimentos da cantora à tona. "Foi um turbilhão. Fiquei orgulhosa de mim, fiquei engatilhada. Tive momentos felizes e tristes. Foram muitas coisas. Tive vários momentos de altos e baixos", assume ela, que dá um spoiler sobre seu novo trabalho. "O próximo EP virá em breve e tem quatro músicas. Tem música de volta por cima e tem sofrência", adianta.



'Sempre penso no que ele faria'

Após a morte de Maurilio, Luiza comenta que ainda pensa no que o cantor diria sobre ela e seu trabalho. "Eu transito entre o monge e o furacão. E ele era uma pessoa tranquila, que falava: 'Calma, está tudo bem'. Sempre penso no que ele faria", admite a artista, que reflete: "Na verdade, acho que nada e nem ninguém morre. Não diminuindo a dor de perder alguém, porque é horrível, traumático, trágico. Procuro pensar que tive a oportunidade de conviver com ele e de manter ele vivo em mim. Acho que é muito vazio você ter que arrancar alguém da sua vida, sendo que você pode levar ela onde gostaria, pensar nela em momentos felizes".



'Fiquei mais dura'

Luiza Martins mostrou muita resiliência durante todo esse tempo. No auge de sua carreira, ela perdeu o melhor amigo e parceiro musical, mas reuniu forças, se reinventou e retornou aos palcos. "Essa força e esse recomeço me custaram muitas coisas. Nem de longe acho que sou a pessoa que eu era. Fiquei bem mais dura, mas em compensação vieram coisas novas pra minha vida que eu fui obrigada a ter, entender e tudo bem. Me apeguei muito a Deus. O mais importante disso tudo foi que aceitei os momentos ruins, chorei, fiquei quieta. Ter respeitado meu luto foi o que fiz de melhor. Depois, pedi força a Deus, comecei a trabalhar aos poucos. Hoje sou uma nova Luiza e tento me adaptar a ela".