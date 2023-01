De maiô cavado, Alessandra Ambrósio curte dia de sol em praia do Rio

Rio - Alessandra Ambrósio, de 41 anos, está curtindo sua estadia no Brasil. A modelo, que mora nos Estados Unidos, aproveitou a manhã ensolarada desta quinta-feira para ir à praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, acompanhada de alguns amigos, entre eles o youtuber Matheus Mazzafera. De maiô branco cavado, ela chamou a atenção por sua beleza e boa forma no local. Ao notar a presença do paparazzo, a gaúcha esbanjou simpatia e posou para algumas fotos.





