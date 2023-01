Clara Chía e Gerard Piqué em sua primeira foto oficial no Instagram - Reprodução Internet

Publicado 26/01/2023 08:28 | Atualizado 26/01/2023 08:38

Rio - Depois de muitas polêmicas, o jogador de futebol Gerard Piqué, de 35 anos, postou no Instagram pela primeira vez uma foto em que aparece ao lado da nova namorada, Clara Chía, de 23, com quem traiu a agora ex-mulher, Shakira, de 45.

Muitos fãs não gostaram do craque ter assumido oficialmente a nova namorada e fizeram críticas. "Igualita que tu", escreveu uma seguidora. O comentário é uma referência a música que Shakira fez após a traição, cuja letra diz "A ti te quedé grande; Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh", que em tradução livre quer dizer "eu era grande pra você e é por isso que você está com alguém como você".

Oficialmente, Piqué e Clara estão juntos desde julho de 2022, pouco menos de um mês após o ex-casal anunciar o fim da união de 11 anos. Piqué e Shakira nunca se casaram legalmente, mas são pais de Milan, de 9, e Sasha, de 7. Há indícios de que o jogador e Clara já estavam juntos mesmo antes da separação de Shakira. Mas, pelo visto, Clara também corre risco. Já circulam rumores de que Piqué também traiu Clara.

De acordo com o jornalista espanhol Jodi Martín, o atleta traiu clara com Julia Puiggalli no ano passado.