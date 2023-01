Sonia Abrão desabafa sobre morte da mãe nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2023 09:47

Rio - Sonia Abrão, de 59 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para lamentar a morte de sua mãe, Cecília. No Instagram, a apresentadora prestou uma breve homenagem à matriarca, que tinha 84 anos e convivia com o Alzheimer.

"Adeus, mamis! Valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida!", escreveu Sonia na legenda de um registro em que a mãe aparece sorridente.

Em agosto de 2022, a apresentadora comemorou o aniversário de 84 anos de Cecília e comentou rapidamente sobre a doença, que estava levando muitas das memórias de sua mãe. "Hoje é seu dia, mãezinha! Mas não tem festa! Fica a foto de um sorriso de janeiro de 2022. Em 9 meses, tudo foi se apagando da memória, você se desligando de sua história, a gente perdendo o rumo! Mesmo assim, que seja um feliz aniversário em algum canto da sua alma! São 84 anos de vida! E não é o Alzheimer que vai nos separar!", declarou na ocasião.