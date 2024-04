Yamal comemorando gol pelo Barcelona - Josep Lago / AFP

Publicado 11/04/2024 13:41

Rio - O argentino Germán Burgos foi demitido da TV espanhola Movistar Plus+, na manhã desta quinta-feira (11), por causa de um comentário racista sobre Lamine Yamal, do Barcelona, antes do jogo contra o PSG, na última quarta (10), pela Liga dos Campeões da Europa. O ex-goleiro afirmou que se o jovem espanhol "não der certo no futebol, pode terminar num semáforo".

"Em cumprimento ao código de conduta interno da Movistar Plus+ , que contempla uma política de tolerância zero a qualquer comportamento discriminatório, a plataforma tomou medidas após o episódio vivido na noite passada, onde um de seus colaboradores fez comentários inadequados sobre o jogador Lamine Yamal", disse a TV espanhola em nota oficial.

Germán Burgos, de 54 anos, foi auxiliar técnico do Atlético de Madrid entre 2011 e 2020, antes de se tornar comentarista. Ele defendeu o time colchonero quando era atleta, entre 2001 e 2004, e também teve uma passagem pelo Mallorca entre 1999 e 2001. No futebol argentino, o ex-goleiro defendeu o Ferro Carril Oeste entre 1989 e 1994, além do River Plate entre 1994 e 1999, onde foi campeão da Libertadores em 1996.

O Barcelona venceu o PSG por 3 a 2, nesta última quarta-feira (10), em Paris, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Yamal, que é o destaque do Barça na temporada, não marcou. A partida de volta será realizada na próxima terça (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico da Catalunha.