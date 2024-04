Jorge Jesus faz grande trabalho pelo Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 11/04/2024 11:54

A final da Supercopa Saudita entre Al-Hilal e Al-Ittihad, nesta quinta-feira (11) às 14h30 (de Brasília) marca o reencontro entre Jorge Jesus e Marcelo Gallardo por um título. A última vez em que os dois técnicos se enfrentaram em uma decisão traz ótimas recordações aos torcedores do Flamengo, com a conquista da Libertadores de 2019 sobre a equipe argentina River Plate.

O português comandava o time que ficaria para a história rubro-negra por encerrar o longo jejum de 38 anos sem a conquista do continente, e também pelas atuações. Mas aquela final de Libertadores no Peru por muito pouco não escapou.



Na verdade, o Flamengo esteve mais perto do vice do que do título, já que perdia por 1 a o para o River Plate até os 43 minutos do segundo tempo. A equipe argentina de Gallardo foi melhor a maior parte da final, mas nada pôde fazer quando Gabigol apareceu para se tornar ídolo de uma geração.



O atacante empatou aos 43 e ainda virou aos 47, para garantir o título tão esperado pela torcida.



Os encontros entre Jesus e Gallardo



Antes de voltarem a se enfrentar em uma final, os dois técnicos disputaram três partidas na Arábia Saudita. E em todas o português levou a melhor.



O primeiro foi pelo Campeonato Saudita, com o Al-Hilal de Jorge Jesus fazendo 3 a 1 sobre o Al-Ittihad de Marcelo Gallardo. Os outros dois confrontos foram pelas quartas de final da Liga dos Campeões, com duas vitórias por 2 a 0.