Publicado 12/04/2024 15:00 | Atualizado 12/04/2024 15:01

Alemanha - A polícia alemã entrou em alerta para possíveis ataques terroristas no país durante a realização da Eurocopa, entre os dias 14 de junho e 14 de julho. De acordo com o jornal 'Bild', o governo acredita que um grupo filiado ao Estado Islâmico planeja atos no decorrer da competição.

Uma publicação de um grupo radical ligado ao Estado Islâmico sugeriu que os transportes públicos sejam os alvos. Na postagem está um trem com uma pessoa armada e fardada, com a seguinte frase: "Bem-vindo à Europa. Última chamada antes de partir". Além disso, há detalhes como caixas de TNT nos bancos.

A revista dá instruções diretas aos Mujahideen (como o Estado Islâmico se refere aos seus combatentes) para cometerem todo tipo de atrocidades: "Atropele os kafir (descrentes do Islamismo) com seu veículo, esfaqueie-os com facas, encha sua comida com veneno, estoure seus miolos com balas e incendeiem suas casas."

Ainda de acordo com o periódico alemão, as autoridades temem que a propaganda islâmica radical apele à realização de ataques de alto impacto, independentemente de como e por quem. "Para este fim, todos os potenciais atacantes, especialmente os chamados lobos solitários, são agora convidados a realizar ataques", continua o artigo da revista.