Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, é um dos supostos alvos - Divulgação/Real Madrid

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, é um dos supostos alvosDivulgação/Real Madrid

Publicado 09/04/2024 15:14

França - A fase de quartas de final da Liga dos Campeões começa nesta terça (9) e as autoridades de Espanha e França aumentaram a segurança em torno dos estádios. O motivo se deve a um suposto planejamento de ataque feito por um grupo terrorista afiliado ao Estado Islâmico durante as partidas do torneio, na última segunda, nas redes sociais.

A fundação Al-Azaim, veículo responsável pela divulgação das mensagens do Estado Islâmico, publicou a imagem de um homem de rosto coberto e com uma arma automática na mão ameaçando o Parque dos Príncipes (Paris), Wanda Metropolitano (Madrid), Santiago Bernabéu (Madrid) e Emirates Stadium (Londres), com a mensagem ‘Matem todos eles’.

Gerald Damarnin, ministro do interior francês, garantiu a realização da partida entre PSG e Barcelona, no Parque dos Príncipes, e admitiu que o reforço na segurança nos arredores do estádio é uma reposta à "ameaça" feita pelos terroristas.

Perguntado sobre a situação na coletiva antes do jogo, o técnico do PSG, Luís Enrique, demonstrou preocupação.

"Espero que a tenhamos sob controle, que sejam apenas ameaças e que nada aconteça.", disse o treinador.

Na Espanha, o jornal "Marca" relatou que as autoridades espanholas já estão cientes de tudo e aumentaram o esquema de segurança para as partidas entre Real Madrid e Manchester City, no Santiago Bernabéu, nesta terça, e Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, no Estádio Metropolitano, no dia seguinte.

"Para prevenir a ameaça terrorista, as forças de segurança do Estado ativaram todos os seus sistemas de alerta precoce e proteção, bem como os seus mecanismos de defesa.", afirmou o Ministério do Interior espanhol.