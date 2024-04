Técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor ficou com a medalha de campeão do Carioca de Tite - Lucas Felbinger / O Dia

Técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor ficou com a medalha de campeão do Carioca de TiteLucas Felbinger / O Dia

Publicado 09/04/2024 15:00

Rio - Eleito melhor técnico do Campeonato Carioca após chegar à final com o Nova Iguaçu, Carlos Vitor não pode treinar clubes das Séries A e B do Brasileirão. O treinador de 52 ainda não teve condições de fazer o curso de formação da CBF para ter a Licença A, necessária para trabalhar nos dois torneios.

Carlos Vitor não fez o curso por conta do alto valor cobrado. Para conseguir tirar a Licença A, o treinador tem que pagar R$ 11 mil. Segundo o jornalista Renan Moura, ele chegou a ter a promessa de um amigo que iria custear a formação, mas adiou o sonho por falta de verba.

Após o sucesso no Campeonato Carioca, Carlos Vitor foi muito elogiado por Tite, que conquistou o título com o Flamengo. No último domingo (7), o treinador rubro-negro fez questão de presentear o colega de profissão com a medalha de campeão.

Morador de Cordovil, Carlos Vitor está no Nova Iguaçu há 32 anos. Foi jogador do clube por seis temporadas e depois passou por todas as categorias de base, até chegar aos profissionais em 2021.