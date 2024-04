Evento aconteceu em Santa Cruz - Divulgação

Publicado 12/04/2024 12:51 | Atualizado 12/04/2024 12:53

Rio - Na última quinta, a Liga Tênis 10, movimento em prol do crescimento do tênis no Brasil, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro (SMEL), realizou um aulão de tênis na Vila Olímpica Oscar Schmidt, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Com o objetivo de observar o desempenho de alunos de 5 a 12 anos das vilas e ajudar ainda mais na capacitação de professores das vilas, a Liga pretende convidar os jovens de melhor desempenho nas aulas para participar de torneios do movimento. Esta foi a primeira das três visitas que a Liga Tênis fará às vilas, sendo as próximas em Miecimo e Mato Alto, com datas a serem marcadas.

Bruna Assemany, CEO da Liga, destaca a importância de visitar as vilas olímpicas e proporcionar aos alunos a oportunidade de jogar de forma competitiva, além de ajudar na capacitação os professores.

“Estou muito feliz pela parceria com a SMEL. Seguindo a nossa cultura de disponibilizar 10% das vagas a alunos de projetos sociais, acredito que o propósito da Liga é seguir fomentando o tênis no Brasil e fazer com que as crianças consigam jogar de forma competitiva. No aulão, explicamos melhor as categorias dos nossos torneios, jogamos tênis e sorteamos alguns brindes da Liga Tênis 10 para as crianças. Foi gratificante saber que a secretaria vai continuar estimulando os professores das vilas a se capacitarem ainda mais. É só o início de um projeto que vai desenvolver a competitividade de novos talentos para o esporte brasileiro” ressaltou.

Fundada em 2015, a Liga Tênis completa nove anos em 2024, com ações focadas na promoção do esporte, democratização do acesso ao tênis, capacitação de treinadores, workshops e suporte a jovens e profissionais do esporte. A Liga já realizou mais de 40 torneios em cidades brasileiras como Rio de Janeiro, Goiânia, Anápolis, Belo Horizonte, e países europeus como Inglaterra, Áustria e Eslovênia. Para mais informações, acesse o site: https://www.ligatenis10.com.br.