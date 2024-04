Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 12/04/2024 12:16

Espanha - O treinador Carlo Ancelotti, do Real Madrid, já deixou claro em algumas oportunidades que é fã de Vini Jr. Nesta sexta-feira, o italiano elogiou o brasileiro por ter topado mudar de posicionamento no empate do clube espanhol contra o Manchester City em favor de Rodrygo.

"Pode ser. Vinicius é muito humilde e entendeu que este sistema pode ser bom para o time, com ele jogando mais por dentro. É algo que falei com os dois, e estavam de acordo", afirmou em entrevista coletiva.



Vini Jr atuou centralizado, enquanto Rodrygo fez a função pela esquerda. A dobradinha funcionou no segundo gol do Real, passe do ex-jogador do Flamengo para o ex-santista. Ancelotti também abordou o retorno de Eder Militão, que vem atuando aos poucos, após retornar de lesão no joelho.



"É um pensamento que temos, claro. Mas se vejo um jogador bem, não penso nos minutos que teve ou o tempo que acumula fora. Eu coloquei em uma final de Champions alguém que vinha de lesão e o fiz porque o via bem naquele momento. A questão de um jogador é se ele está disponível", disse.