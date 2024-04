Luto no Flamengo: clube lamentou a morte do médico Célio Célio Cotecchia - Reprodução

Luto no Flamengo: clube lamentou a morte do médico Célio Célio Cotecchia Reprodução

Publicado 12/04/2024 15:59 | Atualizado 12/04/2024 16:00

O Flamengo lamentou a morte do médico Célio Cotecchia, que trabalhou no departamento de futebol rubro-negro entre 1963 e 1985. O ortopedista também era benemérito do clube e morreu na madrugada desta sexta-feira (12). A causa não foi divulgada.



O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro-negro Célio Cotecchia, médico do clube entre 1963 e 1985 e benemérito. Célio fez parte da delegação rubro-negra na conquista de grandes títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981.



Muita… — Flamengo (@Flamengo) April 12, 2024

Célio trabalhou com vários ídolos do Flamengo, em especial a geração da Libertadores e do Mundial de 1981, formada por Zico, Júnior, Leandro. Ele, inclusive, fez parte da delegação rubro-negra que viajou ao Japão, na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool.



"Aquele time do Flamengo era espetacular! Os jogos contra o Cobreloa... Lico e Adílio machucados após serem covardemente agredidos no primeiro jogo da decisão, a vitória... Nossa, foi tudo muito marcante. Realmente, era um elenco espetacular", afirmou Célio Cotecchia em uma entrevista ao site oficial do clube em 2012.



Ele chegou ao clube em 1963, para trabalhar com no remo. E, após deixar de trabalhar no futebol do Flamengo, o médico passou a frequentar a sede da Gávea como sócio. Além disso, seguiu atentendo jogadores rubro-negros em seu consultório particular.