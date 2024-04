Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners, acionista majoritária da SAF do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 12/04/2024 15:30

Rio - Dono da SAF do Vasco , o empresário americano Josh Wander chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (12), pouco antes da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino entra em campo no próximo domingo (14), contra o Grêmio, às 16h (de Brasília), em São Januário.

Josh Wander não costuma vir ao Brasil. O chefe de operações da 777, Nicolas Maya, e o diretor esportivo do grupo, Johannes Spors, visitam o país com maior frequência. A agenda do americano não foi divulgada, mas um dos assuntos a serem tratados por ele é a relação entre a SAF e o clube associativo.

Presidente do Vasco, Pedrinho havia solicitado um encontro presencial e, com isso, uma reunião deve acontecer durante esta viagem.

Além disso, outros temas devem ser abordados pelo executivo: a contratação de um novo diretor de futebol, a licitação do Maracanã e a chegada de reforços durante a janela doméstica, que fecha no dia 19 deste mês.