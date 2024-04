Bayern venceu sua partida - AFP

Publicado 13/04/2024 13:28

Alemanha - O Bayern de Munique impediu que o Bayer Leverkusen conquistasse o título do Campeonato Alemão neste sábado, sem que precisasse entrar em campo, ao derrotar o Colônia por 2 a 0, na Allianz Arena, pela 29ª rodada. Longe da briga pela taça, o time bávaro, ao menos, continua firme na vice-liderança.

Com a vitória, o Bayern de Munique encerra uma série de duas derrotas consecutivas. O time bávaro chegou aos 63 pontos, contra 76 do Bayer Leverkusen, que por confirmar o título neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília). Para isso, precisará vencer o Werder Bremen. Já o Colônia ocupa a penúltima posição, com 22.

Sem viver um grande momento na temporada, o Bayern de Munique chegou a ser pressionado pelo Colônia, mas se defendeu bem e buscou reagir nos minutos finais do primeiro tempo, quando Harry Kane acertou a trave. No entanto, não conseguiu tirar o zero do placar, muito também por causa do goleiro Marvin Schwabe, destaque do duelo com grandes defesas.