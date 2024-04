Xabi Alonso - AFP

Publicado 15/04/2024 10:25

Rio - Xabi Alonso viveu tudo que um jogador de futebol europeu deseja: título da Liga dos Campeões, Eurocopa e Copa do Mundo. Como treinador, o espanhol se sagrou campeão alemão dirigindo o Bayer Leverkusen, um feito inédito para a história do clube. Ao comemorar a taça, o ex-volante citou o tamanho da conquista em sua carreira.

"É algo especialmente ótimo para todos nós. Grandes treinadores e jogadores estiveram aqui e todos foram recompensados hoje. É um grande momento e temos que comemorar. Se você vence a Bundesliga, você tem que comemorar hoje com os torcedores e as famílias. É especial demais vencer o primeiro campeonato com o Leverkusen após 120 anos de história do clube", afirmou.

Xabi chegou ao Bayer em 2022. Antes o ex-jogador, de 42 anos, trabalhou na base do Real Madrid e no Real Sociedad B. Com contrato até junho de 2026, o espanhol recebeu sondagens de clubes como Bayern e Liverpool, mas decidiu continuar seu trabalho no Leverkusen.

A conquista do clube alemão foi selada após uma goleada de 5 a 0 para cima do Werder Bremen. O Leverkusen não conquistava um título desde 1993, quando levantou a Copa da Alemanha. Em competição europeias, o clube alemão já havia sido bem sucedido com o título da Copa da Uefa em 1988. Em 2002, o clube foi vice-campeão da Liga dos Campeões ao perder a decisão para o Real Madrid.