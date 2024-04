Zidane teve trabalho de sucesso no Real Madrid, mas depois não assumiu outro clube ou seleção - AFP

Publicado 14/04/2024 17:40 | Atualizado 14/04/2024 17:44

Alemanha - O Bayern de Munique já tem seu nome favorito para assumir o cargo de Thomas Tuchel, que deixará o clube ao final da temporada após o fim da hegemonia dos bávaros no Campeonato Alemão. Segundo o jornal "Marca", Zinedine Zidane está negociando para voltar ao futebol.

Ainda segundo o jornal, as conversas estão evoluindo, apesar da resistência do treinador, que não comanda um clube desde 2021, quando deixou o Real Madrid. Zidane seria uma resposta do Bayern de Munique após Xabi Alonso garantir que permanecerá no Bayer Leverkusen.

Apesar de ter Zidane como principal foco, o Bayern de Munique busca outras opções no mercado, mas tem prezado por treinadores experientes. José Mourinho, por exemplo, foi cogitado. Os outros nomes no radar do time bávaro são: Julian Nagelsmann, da seleção alemã, e Hans-Dieter Flick, que está sem clube.Ainda com Tuchel, o Bayern de Munique volta a campo no sábado, às 13h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Union Berlin, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão.