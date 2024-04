Arsenal foi derrotado pelo Aston Villa - AFP

Arsenal foi derrotado pelo Aston VillaAFP

Publicado 14/04/2024 15:21

Inglaterra - Faltando seis rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o Manchester City está de volta a liderança. Após o Liverpool ser derrotado pelo Crystal Palace, em casa, o Arsenal também foi derrotado em seus domínios pelo Aston Villa por 2 a 0. Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola passou os rivais e assumiu a ponta.

O adversário do Arsenal não era dos mais simples. O Aston Villa faz bela campanha e ocupa a quarta colocação. No entanto, atuando em casa, o clube londrino tinha favoritismo, porém, acabou sendo derrotado. No segundo tempo, Bailey e Watkins fizeram os gols dos visitantes.

Com o resultado, o Arsenal estacionou nos 71 pontos, os mesmos do Liverpool. Os Gunners estão na frente, na segunda colocação devido aos critérios de desempate. Em primeiro, com dois pontos a mais, o Manchester City está mais perto de conquistar o tetracampeonato do Inglês.

No meio da semana, o Arsenal irá enfrentar o Bayern, na Alemanha, pela partida de volta das quartas da Liga dos Campeões. O vencedor avança de fase. No Inglês, os Gunners vão jogar fora de casa contra o Wolverhampton, no próximo sábado. O Aston Villa recebe o Bournemouth, no dia seguinte.