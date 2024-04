Liverpool desperdiça pontos importantes na briga pelo título da Premier League contra o Crystal Palace - Divulgação / Crystal Palace

Publicado 14/04/2024 12:45

Inglaterra - Em duelo que marcou o retorno de Alisson aos gramados depois de dois meses, o Liverpool perdeu para o Crystal Palace na manhã deste domingo (14). Em partida válida pela 33ª rodada da Premier League, os Reds tropeçaram em casa e desperdiçaram pontos importantes na briga pelo título.

O gol do jogo foi marcado por Eze, no início da primeira etapa. Apesar de amplo domínio em campo, o Liverpool não conseguiu vazar o goleiro adversário.

Com a derrota, os Reds ficaram nos 71 pontos e caíram para a terceira colocação na tabela. O líder, Manchester City, tem 73. Já o Arsenal, vice-líder, joga contra o Aston Villa e pode ir a 74, a seis rodadas do fim da liga. O Crystal Palace é o 14º, com 33 pontos.

Agenda

Na próxima rodada, o Liverpool visita o Fulham, domingo (21), às 12h30 (de Brasília). Já o Crystal Palace recebe o West Ham, também no domingo, às 11h (de Brasília).