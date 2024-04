Neymar - Reprodução / Twitter

Publicado 14/04/2024 15:44 | Atualizado 14/04/2024 15:44

Arábia Saudita - O atacante Neymar, de 32 anos, deu um passo importante na sua recuperação da lesão ligamentar que sofreu no joelho esquerdo. Neste domingo, pela primeira vez, o brasileiro realizou uma atividade com bola no CT do Al-Hilal.

Neymar se lesionou no último dia 17 de outubro, na derrota da seleção brasileira para o Uruguaio, em Montevidéu, pelas Eliminatórias. O brasileiro sofreu uma uma ruptura do ligamento cruzado e meniscos do joelho esquerdo e teve que passar por uma operação.

O brasileiro voltou aos treinamentos no Al-Hilal, em fevereiro, após quase quatro meses afastado por conta da grave lesão sofrida, para realizar trabalhos de fortalecimento do joelho no Centro de Treinamento do clube saudita.

Não há previsão para o retorno de Neymar. A temporada saudita se encerra no fim de maio, porém, não se sabe se o brasileiro terá condições de entrar em campo pelo Al-Hilal antes do meio do ano. Ele tem contrato com a equipe até o fim de 2025.