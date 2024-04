Mosaico da torcida do Vasco em homenagem a Roberto Dinamite - Matheus Lima | Vasco Da Gama

Publicado 14/04/2024 16:10 | Atualizado 14/04/2024 16:29

Rio - A torcida do Vasco homenageou Roberto Dinamite antes da estreia do time no Brasileirão 2024, neste domingo, 14, contra o Grêmio. Na entrada das duas equipes em campo, os cruz-maltinos levantaram um bandeirão com uma imagem do ídolo. Além disso, fizeram um mosaico 3D, que levava uma foto do ex-jogador e a frase "Dinamite eterno".

Para a partida deste domingo, o Vasco estreou a nova camisa I, que homenageia Roberto Dinamite e o título do Brasileiro de 74. Bem no centro da camisa, está escrita a frase "Valeu, Roberto!". Dinamite, cabe lembrar, completaria 70 anos no último sábado.

Homenagem a Roberto Dinamite na camisa do Vasco Leandro Amorim | Vasco Da Gama

Vasco e Grêmio medem forças neste domingo, às 16h, em São Januário. A partida é válida pela primeira rodada do Brasileirão 2024.