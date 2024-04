Presidente do Atlético-GO, Adson Batista, ficou inconformado com a arbitragem em jogo contra o Flamengo - Divulgação /Atlético-GO

Publicado 15/04/2024 11:59

"Foi um assalto, uma vergonha. A máfia da arbitragem estava presente. Não são todos os árbitros, mas o que esse cidadão de Minas Gerais veio fazer é uma vergonha", afirmou Adson em entrevista coletiva na noite de domingo.

O árbitro foi o principal alvo dos ataques do dirigente, mas não o único. Os presidentes da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da Comissão de Arbitragem da entidade, Wilson Seneme, também foram citados.



"Se o Ednaldo não tiver moral para tomar uma atitude ele pode desistir. Sinceramente, desiste de tudo do futebol. Seneme, pede para sair. Você não dá conta de controlar essa máfia", continuou.



não quis se aprofundar sobre as acusações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, de manipulação de jogos no Brasileirão de 2023. Ao citar a falta de provas apresentadas pelo americano até o momento, Adson Batista seguiu com acusações contra a arbitragem brasileira, também sem comprovar. O presidente do Atlético-GO. Ao citar a falta de provas apresentadas pelo americano até o momento, Adson Batista seguiu com acusações contra a arbitragem brasileira, também sem comprovar.

"Você faz investimento, trabalho sério, vem um cidadão mal-intencionado, o tempo todo intimidando nossos jogadores, invertendo fala e ajudando o Flamengo, que não precisa disso. Recebi mensagem de vários grandes clubes do Brasil, indignados com o que aconteceu . Uma vergonha. O Atlético foi assaltado por um cidadão mau-caráter, entrou o tempo todo invertendo tudo, agradando a torcida do Flamengo", reclamou o dirigente, que não se preocupa com possíveis punições pelo desabafo:



"Pode me suspender, fazer o que for, ninguém vai mudar o que penso. Isso aqui é uma máfia. Não é toda a arbitragem brasileira. Tem bons árbitros, mas a maioria não tem condição de apitar futebol profissional, são árbitros sem condição moral e técnica".