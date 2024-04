Xabi Alonso - AFP

Publicado 16/04/2024 08:00 | Atualizado 16/04/2024 11:44

Rio - O presidente do Bayern Leverkusen, Fernando Carro, afirmou que o treinador Xabi Alonso um dia irá assinar com o Real Madrid. O espanhol tem contrato com o clube alemão até junho de 2026 e irá permanecer no atual campeão da Bundesliga até o fim da próxima temporada.

"Eu não sei quando vai acontecer, mas sei que irá acontecer. O Xabi Alonso um dia será treinador do Real Madrid", afirmou o dirigente ao programa "El Larguero", da rádio espanhola Cadena SER.

Xabi Alonso atuou como jogador do Real Madrid por cinco anos, tendo conquistado uma Liga dos Campeões pelo clube. Ele trabalhou também como treinador nas categorias de base dos merengues.

"Muitos clubes querem Xabi Alonso, mas agora ele está feliz aqui, por isso vai ficar. Cláusula de liberação? É um assunto confidencial entre nós", destacou o dirigente sobre o momento do espanhol.

O Bayer se tornou campeão alemão, neste domingo, pela primeira vez na história, após uma goleada de 5 a 0 para cima do Werder Bremen. O Leverkusen não conquistava um título desde 1993, quando levantou a Copa da Alemanha. Em competição europeias, o clube alemão já havia sido bem sucedido com o título da Copa da Uefa em 1988. Em 2002, o clube foi vice-campeão da Liga dos Campeões ao perder a decisão para o Real Madrid.