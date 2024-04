João Antônio foi detido por engano por policiais de Sergipe - Reprodução / X

João Antônio foi detido por engano por policiais de SergipeReprodução / X

Publicado 16/04/2024 10:30 | Atualizado 16/04/2024 11:37

Rio - Um erro da polícia custou caro para o torcedor João Antônio, em Sergipe. O homem foi detido por engano, no último sábado (13), no intervalo da partida entre Confiança e Sergipe, no Estádio Batistão, pela final do Campeonato Sergipano, após uma falha do sistema de reconhecimento facial. Nas redes sociais, ele relatou o sentimento de constrangimento depois de ser abordado pelos policiais.

"Na final do Campeonato Sergipano passei uma uma situação que nunca imaginei que fosse possível e venho com vergonha e indignação compartilhar para que algo aconteça e isso não se repita. Fiquei altamente constrangido, tentando esconder meu rosto, não sabia o que fazer pois tava a torcida do Confiança inteira me olhando, conhecidos e desconhecidos", disse o torcedor.

João Antônio relatou que foi detido na arquibancada e encaminhado para uma sala no interior do estádio. Em seguida, foi interrogado e intimidado, mas a polícia reconheceu o erro após o interrogatório, pediu desculpas e o liberou.

"Já no gramado, o policial me perguntou meu nome, quando falei, percebi um pouco de surpresa (...) Disseram que fui reconhecido por um sistema de reconhecimento facial que "dificilmente erra" (...) Quando viram no sistema deles e confirmaram que foi engano, pediram desculpas, disseram que era procedimento padrão, que outro torcedor nesse mesmo dia foi pego de forma correta e me liberaram", completou.

Após empatarem por 1 a 1 na ida e sem gols na volta, Confiança e Sergipe decidiram nos pênaltis o título do campeonato.. Melhor para o Confiança, o Dragão, que venceu por 5 a 4 e conquistou o título pela 23ª vez na história.



Veja o relato completo:

Parece um delinquente, um foragido, mas esse aí sendo conduzido pela polícia SOU EU.



Sábado na final do campeonato sergipano passei uma uma situação que nunca imaginei que fosse possível e venho com vergonha e indignação compartilhar para que algo aconteça e isso não se repita.+ pic.twitter.com/bDsSZSGM75 — Simplesmente João Antônio (@joantoniotb) April 15, 2024

Governador pede desculpas e suspende ferramenta

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), lamentou o episódio. Nas redes sociais, ele pediu desculpas a João Antônio em nome do governo, e anunciou a suspensão da ferramenta de reconhecimento facial.

"Lamento a falha na ferramenta de reconhecimento facial ocorrida durante final do Campeonato Sergipano. Reconhecemos a importância da tecnologia para a segurança pública e, devido ao ocorrido, determinei a suspensão do uso do sistema até que novo protocolo seja implantado. Os instrumentos de segurança do Estado não podem constranger nossos cidadãos. Em nome do governo de Sergipe, me solidarizo com João Antônio e sua família", disse Fábio Mitidieri.

O jornal O DIA entrou em contato com a Polícia Militar, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.