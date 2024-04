Neymar e Mbappé jogam juntos no PSG desde 2017 - Valentine Chapuis / AFP

Publicado 16/04/2024 15:19

Rio - Neymar voltou a ser assunto nas redes sociais durante a tarde desta terça (16). O jogador do Al-Hilal comentou um vídeo que elogiava Mbappé e o definia como "uma pessoa maravilhosa", criticando o autor da postagem como "baba ovo de gringo".

O vídeo em questão mostra o atacante francês do PSG ajudando Ronald Araújo, do Barcelona, em um momento onde o zagueiro uruguaio sentiu câimbras durante a partida entre as duas equipes, na última quarta (9), pela Liga dos Campeões. Na legenda, o post diz: "Mbappé mostrando mais uma vez que é uma pessoa maravilhosa, mas o vilão de uma história mal contada".

O comentário de Neymar na publicação conta com mais de 30 mil curtidas.

Não é a primeira vez que Neymar cutuca o ex-companheiro de PSG nas redes sociais. Em fevereiro, o brasileiro curtiu uma postagem que criticava Mbappé.

Companheiros entre 2017 e 2023, ambos eram melhores amigos fora de campo. No entanto, após rumores de que Mbappé havia pedido a saída de Neymar do PSG como um dos requisitos para renovar com o clube, os dois se distanciaram e mantiveram uma relação fria até a saída do brasileiro da equipe francesa no início desta temporada.