Relação entre Neymar e Mbappé piorou ao longo do tempo em que jogaram juntos pelo PSG - AFP

Publicado 19/02/2024 14:17

Neymar mostrou seu descontentamento com o poder que Mbappé ganhou no dia a dia no PSG, ao curtir uma postagem nas redes sociais que continha críticas ao ex-companheiro e ao clube. O comentário analisa que o "ego de um 'certo francês' começou a atrapalhar o ambiente" e foi o motivo do insucesso do time que tinha o brasileiro e Messi.



O post, criado pelo perfil Jogada Ensaiada, tem uma foto de Neymar abraçando Messi, e outra de Mbappé sozinho. O objetivo principal era, no fim da temporada, para assinar com o Real Madrid

A relação entre Neymar e Mbappé sempre foi motivo de notícia e polêmicas, como a discussão para definir quem seria o cobrador de pênaltis oficial do time ou o incômodo do francês com a postura do brasileiro.



A situação piorou quando Mbappé conseguiu ter poder de decisão na montagem do elenco, um acordo com a diretoria do clube para renovar por mais um ano, até o meio de 2024.



Veja a postagem curtida por Neymar:



"PSG, um exemplo de gestão no futebol. Conseguiu juntar os melhores jogadores e formou o melhor elenco do planeta. Quando o time estava começando a entrosar, o ego de um "certo francês" começou a atrapalhar o ambiente

Mbappé começou a se sentir deslocado, a maioria do elenco falava espanhol, e ele ameaçou sair do time. Para não perder o queridinho, o PSG começou a vender os que não se alinhavam ao pensamento de Mbappé e trazer os franceses que o mesmo pediu.

Depois de fazer todas as suas vontades, Mbappé comunica ao PSG que vai deixar o clube de graça no fim da temporada. E no final, dessa forma fica o PSG."