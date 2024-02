Mbappé ficou no banco de reservas do PSG na partida contra o Nantes, no fim de semana - AFP

Publicado 19/02/2024 09:14

até o meio de 2029. A informação é do jornal espanhol 'Marca'.

Mbappé já é jogador do Real Madrid. Após comunicar o PSG de que não iria renovar , o atacante francês assinou contrato com o clube espanhol por cinco temporadas, ou seja,. A informação é do jornal espanhol 'Marca'.

Desta maneira, chega ao fim a novela sobre o futuro de Mbappé, que vinha ocupando os destaques da imprensa mundial desde 2017 e ganhou força nos últimos anos. O namoro com o Real Madrid era antigo, mas o francês optou, em 2023, por renovar com o atual clube por mais um ano, numa negociação que contou até com a influência do presidente da França, Emmanuel Macron.



Só que desta vez, ele deixou claro o desejo de buscar novos ares, num encontro com a diretoria do PSG, e avisou que não receberia propostas por renovação. Agora, irá se apresentar ao Real Madrid a partir de 1 de julho, após o fim da temporada europeia.



Ainda segundo o Marca, outro gigante mundial procurou o atacante, que não recebeu proposta devido ao acordo com o Real Madrid. A tendência é que Mbappé seja o jogador mais bem pago do elenco merengue.