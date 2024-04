Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação / CBF

Publicado 16/04/2024 14:06 | Atualizado 16/04/2024 14:07

Rio - A CBF decidiu tomar providências após as decisões polêmicas tomadas pela arbitragem durante a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (16), a entidade decidiu afastar três árbitros por tempo indeterminado. São eles:

. Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco x Grêmio

. André Luiz Skettino, que apitou Atlético-GO x Flamengo

. Yuri Elino da Cruz, que apitou Corinthians x Atlético-MG

Os árbitros passarão por um período de treinamento enquanto estiverem fora dos jogos. Eles não poderão ser escalados para partidas de nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, mas, após passar por esse ciclo de preparação, voltarão a ser relacionados para duelos da Série C.

Flávio Rodrigues de Souza ficou marcado durante o jogo entre Vasco e Santos devido a dois lances: o pênalti não marcado para o Tricolor Gaúcho, em toque no braço de Lucas Piton, e a penalidade não marcada para o Cruz-Maltino, após pisão de Rodrigo Ely em Galdames.

Já André Luiz Skettino foi bastante criticado pelo Atlético-GO por conta da expulsão de Jair Ventura e do pênalti marcado para o Flamengo no fim do jogo. Após a partida, o presidente do clube goiano chamou a atuação do árbitro de "vergonha" e o acusou de fazer parte de uma "máfia".

Por fim, Yuri Elino da Cruz foi alvo de críticas de ambas as torcidas por conta de diversos lances: a não expulsão de Fagner, do Corinthians, após uma entrada dura em Zaracho, a expulsão polêmica do volante Rodrigo Battaglia, do Atlético-MG, e o cartão vermelho aplicado a Antônio Oliveira, treinador do time paulista, após o apito final. O Galo, inclusive, emitiu uma nota oficial após o término da partida, lamentando a atuação de Yuri Elino.

O maior campeonato do país não pode apresentar uma arbitragem como a que se viu em nosso jogo neste domingo. O Atlético exige um árbitro que cumpra as diretrizes apresentadas pela comissão de arbitragem para o Brasileirão e um VAR que se pronuncie diante de jogadas evidentemente… pic.twitter.com/RfEkXsXqPl — Atlético (@Atletico) April 14, 2024