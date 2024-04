Romário é presidente do America desde o início do ano - Arthur Lyrio/America Football Club

Publicado 16/04/2024 14:39

Rio - Após 15 anos da sua aposentadoria, Romário poderá retornar aos gramados. Atual presidente do America e senador, o Baixinho, de 58 anos, se inscreveu para jogar a Segunda Divisão do Campeonato Carioca pelo Mequinha.

O tetracampeão mundial apareceu no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira), da Ferj, na manhã desta terça (16). A liberação, no entanto, só será feita quando uma cópia do contrato for enviada para a CBF. Ele retorna ao futebol para o mesmo clube que encerrou sua carreira, em 2009. Na época, disputou poucas partidas pelo America, antes de pendurar as chuteiras.

Na última segunda (15), o atacante gravou um vídeo nas redes sociais com um contrato em mãos e deixando no ar a possibilidade de sair da aposentadoria. "Acabei de assinar esse documento aqui. Em breve novidades. Vamos ver o que vai ser", disse.

Romário deverá conversar com o técnico do America, Marcus Alexandre, para saber como ele pode ser melhor aproveitado em campo. Com quase 60 anos, o Baixinho mantém boa forma física, sendo ativo disputando peladas e jogando futevôlei nas praias do Rio de Janeiro. Além disso, o senador receberá um salário simbólico, mas devolverá todo o valor ao clube.

O America estreia na Segundona do Cariocão no dia 18 de maio, às 15h, contra o Petrópolis, no Estádio Giulite Coutinho. Apenas o campeão sobe para a elite do estadual.