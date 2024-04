Estados Unidos conquistou ouro nas últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos - AFP

Publicado 16/04/2024 14:45

Rio - Após conquistar quatro medalhas de ouro consecutivas, os Estados Unidos terão força máxima no basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Nomes como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant vão liderar o novo "time dos sonhos" da seleção americana, de acordo com informações do jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana.

LeBron James, de 39 anos, será o jogador mais velho da equipe. O astro do Los Angeles Lakers vai disputar os Jogos Olímpicos pela quarta vez na carreira. Ele foi bronze em Atenas 2004 e ouro em Pequim 2008 e Londres 2012. Outro nome que disputará os Jogos pela quarta vez será Kevin Durant, do Phoenix Suns, que foi campeão nas edições de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

Por outro lado, o veterano Stephen Curry, de 36 anos, disputará a sua primeira Olimpíada. O armador do Golden State Warriors recebeu convites para as edições do Rio 2016 e Tóquio 2020, mas recusou. Agora, o tetracampeão da NBA e recordista de bolas de três pontos busca conquistar uma inédita medalha olímpica para completar a galeria de troféus.

Além dos veteranos, a lista conta com jovens que já dominam a liga americana de basquete. Nomes como Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards e Tyrese Haliburton vão completar o elenco.

Veja a provável lista dos Estados Unidos:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)