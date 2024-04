André Franco, volante do Porto, esteve na mira do Flamengo no início do ano - Axel Heimken/AFP

Publicado 16/04/2024 13:27

Portugal - Volante na mira do Flamengo , o português André Franco foi afastado do elenco do Porto após o empate por 2 a 2 contra o Famalicão no último sábado (13). Além do jogador de 26 anos, os espanhóis Ivan Jaime e Toni Martínez e o mexicano Jorge Sánchez também passaram a treinar separado do elenco do Dragão.

Segundo o jornal português "Record", a decisão foi tomada em conjunto entre a comissão técnica e a diretoria de futebol do Porto. Ambas as partes estariam insatisfeitas com o rendimento recente dos quatro jogadores, e eles não devem mais atuar pelo Porto até o fim da temporada europeia.

Quando questionado sobre os motivos da decisão em entrevista coletiva nesta terça-feira (16), Sérgio Conceição, treinador do Porto, demonstrou uma grande irritação.

"Agora tenho que justificar meu trabalho? Falar aqui cria situações em que não há nada a dizer. Posso decidir que seis ou sete jogadores façam um trabalho específico, em horários diferentes. Não há mais a dizer. Para jogar no Porto não basta ter contrato, seja para jogar ou trabalhar", esbravejou Conceição.

O Flamengo buscou a contratação de André Franco no início do ano, após a saída de Thiago Maia para o Internacional. O Rubro-Negro ofereceu uma proposta de 4 milhões de euros (algo em torno de R$ 21,52 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do volante, mas o Porto acabou recusando a proposta.

Nascido em Portugal, André Franco foi revelado na base do Sporting. Ele passou por Estoril, antes de chegar ao Porto em 2022. Na temporada atual, o volante entrou em campo em 23 jogos, fez um gol e deu três assistências.