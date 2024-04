Anúncio de Jorge como novo jogador do CRB - Divulgação / CRB

Publicado 16/04/2024 13:00 | Atualizado 16/04/2024 13:04

JORGE É DO GALO DE CAMPINA!



O lateral-esquerdo de 28 anos foi revelado pelo Flamengo e tem passagem por grandes clubes como Mônaco , Porto , Basel , Palmeiras, Fluminense e Santos. Além disso, ele coleciona convocações para a seleção brasileira principal.

Ex-jogador de Flamengo e Fluminense, o lateral-esquerdo Jorge, de 28 anos, foi anunciado nesta terça-feira (16) como o novo reforço do CRB, que disputará a Série B em 2024. O jogador assinou contrato com o clube alagoano até o final da atual temporada.

Jorge chega ao CRB após rescindir seu contrato com o Palmeiras. Ele foi cedido no início da temporada por empréstimo ao Santos, clube em que teve uma grande passagem em 2019, entretanto, foi devolvido ao Alviverde por não atingir os índices físicos esperados.

Revelado pelo Flamengo, Jorge teve um início excelente na sua carreira como profissional. Em 2016, foi eleito o melhor jogador de sua posição no Campeonato Brasileiro. O bom futebol fez com que Jorge fosse negociado para o futebol europeu, atuando pelo Monaco, da França. Entretanto, sua passagem pelo Velho Continente não saiu como esperado devido às sérias lesões que sofreu por lá. Viveu seu último grande momento no Santos em 2019.

Jorge voltou ao Brasil em 2021, para defender o Palmeiras. Apesar de multicampeão pela equipe treinada por Abel Ferreira, o lateral nunca teve grandes chances pelo Alviverde, e foi cedido por empréstimo no ano passado ao Fluminense. Porém, uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito fez com que ele ficasse de fora da temporada logo em fevereiro.